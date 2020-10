Je to v našich rukách

Celý svet sa ocitol v neľahkej situácii, ktorá zasiahla každého z nás. Je prirodzené, že naše reakcie a názory sa rozchádzajú. Je však smutné, že spoločnosť sa kvôli tomu triešti práve teraz...

...v čase, kedy by sme čo najviac mali ťahať za jedno lano. Mám pocit, že nám chýba nadhľad. Každý si žijeme vo svojej pravde, ktorej veríme a nie sme schopní vypočuť si a zvážiť iný názor. Tvrdohlavo si stojíme za svojím a nie sme ochotní si priznať chybu či zmeniť svoj postoj a správanie. Aj za normálnych okolností robíme rozhodnutia každý deň. Mnoho z nich je zdanlivo nepatrných, no dotýkajú sa každého z nás. V aktuálnej situácii sa menia okolnosti a objavujú nové poznatky a informácie nanajvýš rýchlo a preto si myslím, že je na mieste byť ochotný a snažiť sa neustále prehodnocovať svoje stanovisko. Je dôležité neuprednostňovať konzervatívne zaužívaný model, ale každé svoje tvrdenie a každý krok zvážiť s ohľadom na vedomosti, ktoré aktuálne máme k dispozícii.

Je ťažké, až nemožné, povedať, čo je správne. Východiskom z neustáleho sporu môže byť namiesto obviňovania druhých a sťažovania sa (čoraz viac sa potvrdzuje, že tieto vlastnosti sú pevne zakorenené v našej mentalite) konať tak, aby sme išli príkladom. Tak, ako by sme chceli, aby sa jednalo s nami. Nechcime za to vlastný prospech či prestíž, robme to s čistým svedomím a s vnútorným presvedčením, že je to v tomto momente tá najlepšia možnosť. Nie pre mňa samotného, ale pre vývoj situácie, ktorá v konečnom dôsledku ovplyvní aj mňa. Buďme ochotní odoprieť si pohodu, pretože zasiahnutý je každý a je sebecké si myslieť, že ja z toho môžem vyviaznuť bez ujmy. Nehľaďme iba na svoje záujmy. Ich naplnenie musíme na chvíľu odložiť. Hľadajme príklady v histórii a v súčasnosti vo svete a prídeme na to, že mnohým veciam dokážeme zabrániť už v zárodku. Niektoré ázijské krajiny (napríklad Taiwan) dostali pandémiu pod kontrolu za veľmi krátky čas a s minimálnymi stratami a dopadmi na lokálnu ekonomiku, kultúru či zdravotníctvo. Za cenu momentálneho a dočasného nepohodlia či zvýšenej kontroly boli schopní vrátiť situáciu do normálu. Niektoré veci, ako vírus samotný či rozhodnutia vlády, ovplyvniť nemôžeme, no z veľkej časti záleží na nás, ako dlho to bude trvať a aké veľké dopady to prinesie.

Ako na každého, aj na mňa má pandémia vplyv. Našťastie ani zďaleka nie v takej miere, ako na niektorých ľudí, ktorým priniesla závažné existenčné problémy. Situácia sa dotkla mojej psychicky, spôsobila nemožnosť plánovania, obmedzila vzťahy či bežné fungovanie života a tým pádom naplnenie psychologických potrieb. Tieto prekážky sa snažím chápať ako výzvu a robiť maximum pre to, aby som čo najskôr mohol žiť plnohodnotný život podľa svojich predstáv. Moje konanie však ovplyvňuje druhých a konanie druhých ovplyvňuje mňa. Inak povedané, komfort a prosperita našej spoločnosti závisí na jednotlivcovi.

Buďme ohľaduplní, úprimní k sebe, otvorení diskusii a rozumní. Začnime každý od seba.