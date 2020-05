11. časť knižného seriálu: Badai - Láska bílého jelena

Príbeh zo 17. storočia zachytáva historicky prvé stretnutie taiwanského kmeňa Damalakaw s holandskými obchodníkmi a kolonizátormi. To sa odohráva násilne a je vyvrcholením celého románu.

Zároveň je však kniha príbehom o láske, medziľudských vzťahoch, no hlavne nám približuje zákonitosti v spoločnosti a vnútornú hierarchiu taiwanského domorodého kmeňa. Spoločnosť je tu matriarchálna – o manželstve a rozvode rozhodujú ženy, muž pri sobáši opúšťa domov a nasťahuje sa do domu ženy. Okrem toho nás autor zoznamuje s viacerými kmeňovými zvyklosťami uplatňovanými pri rôznych príležitostiach. Vrchol spoločnosti tvorí náčelník a šamanky so svojimi magickými praktikami, vešteckými snami a očistnými rituálmi.

Historický román obsahuje pútavé rozhovory postáv a máme tak možnosť vcítiť sa do zmýšľania vtedajších ľudí. Je zaujímavé pozorovať ich prvé stretnutie so strelnou zbraňou, ktorá vyvoláva náramný strach a zároveň obdiv (nazývajú ju blesk). Príbeh a dialógy sú dokreslené neodmysliteľným prostredím taiwanského východného pobrežia a hôr. Pre mňa osobne bolo krátko po návšteve Taiwanu čítanie románu obzvlášť zaujímavé. Predstavoval som si, ako asi vyzerali miesta na Taitungskej plošine, ktoré som navštívil, pred takmer štyristo rokmi, nedotknuté modernou civilizáciou.

Badai - Láska bílého jelena (https://www.databazeknih.cz/knihy/laska-bileho-jelena-392979)

Badai (*1962) je taiwanský spisovateľ, predseda skupiny domorodých taiwanských spisovateľov PEN, predstaviteľ etnika Puyuma a domorodého kmeňa Damalakaw. Dlhé roky pôsobil v armáde a neskôr sa začal venovať literatúre profesionálne. Je autorom poviedok a historických románov, v ktorých zachytáva dejiny a kultúrne špecifiká národa a jeho jednotlivých kmeňov.