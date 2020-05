10. časť knižného seriálu: T. Gooley - The Natural Explorer

„Každý milovník prírody by mal mať vo svojej knižnici aspoň jednu Gooleyho knihu.“ Jim Perrin (anglický horolezec a spisovateľ)

Tristan Gooley je autor, prírodný objaviteľ a navigátor žijúci v Anglicku. Viedol expedície na piatich kontinentoch, pobýval s domorodými národmi na zapadnutých miestach sveta a je pionierom v znovuobjavení umenia orientácie v prírode bez pomoci moderných výdobytkov. Ako jediný človek sám prekonal Atlantik na lodi a v lietadle. Je členom Kráľovského inštitútu pre navigáciu a Kráľovskej geografickej spoločnosti. Píše pre Sunday Times, New York Times a BBC a svoje poznatky z ciest ponúka čitateľom v niekoľkých knihách: The Natural Navigator (2010), The Natural Explorer (2012), The Walker’s Guide to Outdoor Clues & Signs (2014), How to Connect With Nature (2014) How to Read Water (2016), Wild Signs and Star Paths (2018).

Dnes už na našej planéte existuje len veľmi málo miest úplne nedotknutých človekom. Aj na tie najnedostupnejšie kúty sveta už vkročila ľudská noha a každý domorodý kmeň už prišiel do kontaktu s modernou civilizáciou. Preto je mimoriadne zaujímavé čítať poznatky zo zlatej éry objavovania v 15. a 16. storočí. Do tej doby bol svet pre modernú európsku civilizáciu ešte akousi záhadou. Dnes veľa z našich pôvodných tradícií, jazykov či drobných etník zaniká a veľmi rýchlo smerujeme k vzniku globálnej, do určitej miery unifikovanej kultúry. Fenomén objavovania sa tak v súčasnosti zdá bezpredmetný či azda nemožný.

Gooley však vo svojej knihe vyzdvihuje nový spôsob objavovania v nadchádzajúcom období – nepôjde o dobývanie nepoznaných zemí či zdolávanie nových vrcholov hôr. Zmysel bude v dosiahnutí bližšieho vzťahu s miestom, na ktoré cestujeme a zdieľaní svojho pohľadu naň. Kľúčom bude pochopiť a oceniť spojenie jednotlivých prvkov v krajine a v neposlednom rade spoznať samého seba.

Tristan Gooley - The Natural Explorer

Kniha The Natural Explorer je pútavým návodom, ako sa v prírode pohybovať a čo si všímať. Okrem autorových vlastných skúseností je plná citácií a odkazov na literatúru iných osobností, cestovateľov, objaviteľov a umelcov. Je doplnená o mnohé historické a vedecké fakty, ktoré nie sú podané stroho a encyklopedicky, ale vždy v kontexte danej témy.

Kapitoly ako Zmysly, Rastliny, Pobrežie, Svetlo, Obloha, Zem, Farba, Mesto, Stromy, Čas, Jazyk, Zvyky, či Jedlo a pitie, napovedajú, že nepôjde o systematickú príručku ako prežiť v divočine, ale skôr o cielené pohľady do jednotlivých častí krajiny z rôznych perspektív. Kniha je fascinujúcim čítaním podnecujúcim našu vnímavosť pri každej ďalšej ceste.

