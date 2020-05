9. časť knižného seriálu: J. Cameron - The Artist's Way

Priznám sa, že zozačiatku som mal predsudky voči motivačnej literatúre s nálepkou bestseller, alebo „Táto kniha vám zmení život!“ Obyčajne sa za touto pozlátkou skrýva masová popularita a komerčný účel knihy.

Instantné informácie sa vám snažia byť vsunuté a za každú cenu zmeniť vaše zmýšľanie. Na prvý pohľad atraktívne, no často krát bez nadčasovej hodnoty.

Napriek tomu som siahol po knihe The Artist’s Way od americkej autorky Julie Cameron. Mnohé z vlastností komerčnej literatúry platia aj pre túto knihu, no nemení to nič na tom, že je podnetným a praktickým návodom pre ľudí, v ktorých drieme kreativita a je z nejakého dôvodu potlačovaná. Ak hľadáte impulz k práci a tvorbe, je práve pre vás.

Kniha je formulovaná ako 12 týždňový program, v ktorom každý týždeň prečítate novú kapitolu a venujete sa pritom aktivitám, ktoré stimulujú vaše sebaobjavovanie a osobnostný rast. Neodmysliteľnou súčasťou celého procesu sú tzv. morning pages, teda ranné stránky, pomocou ktorých máte každý deň nechať plynúť svoj prúd vedomia a zaznamenávať ho na papier. Sú venované iba vám, nesmiete ich nikomu ukázať (v prvých týždňoch ani po sebe čítať) a tak vyjadrujete svoje myšlienky, pocity a nápady bez akýchkoľvek zábran či štylizácií a dôsledných formulácií. Reálne teda vykonávate kreatívnu činnosť bez toho, aby ste museli čakať na múzu, či dokopať sa k niečomu. Je to denný zvyk, akási príjemná povinnosť. Navyše sa v ranných stránkach odkrývajú bloky, rozpory vo vašich vzťahoch či názoroch a mnohé otázky, ktoré vám dovtedy iba lietali v hlave a potrebovali ste ich sformulovať. Sú príjemnou a povzbudivou terapiou pre nesmelé a málo sebavedomé duše, či kreatívnych ľudí zaseknutých v jednom bode, konzervatívne lipnúcich na jednom názore.

Ďalšou významnou aktivitou dopomáhajúcou regenerácii vášho umeleckého ducha je tzv. artist date, teda „rande“ so sebou samým, vyvetranie sa, akási meditatívna činnosť pre povzbudenie vašich vnútorných síl potrebných k tvorbe. Celý proces sa zdá byť a naozaj je veľmi príjemný, až detsky hravý a voľný. Myšlienka, že každé dieťa má pri narodení vysokú úroveň kreativity, ktorá je počas života pôsobením rôznych faktorov do istej miery potlačovaná, naozaj stojí za zamyslenie. Práve hravosť a nenásilnosť celého procesu podnecuje k získaniu pôvodnej tvorivosti, či lepšie povedané, odstráneniu blokov a zábran, ktoré jej bránili v činnosti.

Okrem množstva praktických úloh má kniha mnoho otázok, ktoré počas čítania a ideálne aj po jeho skončení, položíte sami sebe. Je tak z psychologického hľadiska veľmi dôslednou prácou. Akokoľvek už budete riešiť dané problémy, zadania a otázky, cieľ je jeden – tvoriť.

Julie Cameron - The Artist's Way

Artist’s Way som nečítal presne podľa plánu, myslím, že to bolo skôr, než za 12 týždňov. Niektoré úlohy a otázky, na ktoré sa mi nechcelo odpovedať, som preskočil. Začal som však písať ranné stránky (niekedy to bolo večer) a uvedomil som si, že si pravidelne chodím vyvetrať hlavu a prichádzam tak na nové myšlienky. Knihu som si vyložil po svojom a myslím si, že práve originalita v riešení vlastných zákutí duše je to, čo je jej cieľom.

Máte skúsenosti s knihou The Artist's Way? Snažíte sa v sebe prebudiť kreatívneho ducha alebo ste sa už dostali na úroveň pravidelnej a bezpodmienečnej tvorby? Podeľte sa o svoje skúsenosti v komentároch.