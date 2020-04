7. časť knižného seriálu: Toru Takemitsu - Confronting Silence

S hudbou japonského skladateľa Toru Takemitsu som sa stretol vo štvrtom ročníku na vysokej škole, konkrétne so skladbou All in Twilight (Štyri kusy pre gitaru). https://www.youtube.com/watch?v=uGRrTgAvWn4

Neskôr som objavil jeho ďalšie skladby a tie ma natoľko zaujali, že som napísal diplomovú prácu o jeho gitarovej tvorbe. Pri štúdiu Takemitsovho života a diela som okrem hudby natrafil na niekoľko inšpiratívnych zdrojov. Jedným z nich bola práve kniha Confronting Silence (Selected Writings).

Toru Takemitsu - Confronting Silence (Selected Writings)

Toru Takemitsu bol svetovo uznávaným skladateľom 20. storočia, no ako autor prózy je relatívne neznámy. Jeho kniha je súborom esejí a textov, v ktorých sa zaoberá viacerými témami: vzťah východnej a západnej hudby a kultúry, vzťah tradície a inovácie, jeho vlastné kompozičné prístupy, príroda ako taká a jej odzrkadlenie sa v hudbe. Nevynecháva ani svojich súčasníkov a reflektuje vlastnú hudbu v kontexte doby.

Kniha nie je systematickou príručkou, ale predovšetkým inšpiratívnym čítaním nielen pre milovníkov hudby Takemitsu, ale pre všetkých, ktorých tieto témy zaujímajú.

