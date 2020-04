6. časť knižného seriálu: George Orwell - 1984

Dnes už s odstupom času sa na toto dielo svetovej literatúry dívame ako na odkaz či varovanie, ktoré nám autor dal (a stále dáva) prostredníctvom pútavého a miestami až desivého príbehu.

V roku 1949, kedy dielo vzniklo, sa nejednalo o žiadny hororový príbeh ani o drámu toho, čo by sa v budúcnosti mohlo stať, ale o realitu, ktorá prichádzala. Ako každá fikcia, aj román 1984 zaraďujúci sa do kategórie negatívnej utópie, má vymyslené postavy, vzťahy medzi nimi a prostredie, v ktorom sa dej odohráva. Realitu povojnových rokov a totalitných režimov však evokuje natoľko verne, že sa vám zdá, akoby ste čítali dielo inšpirované skutočnými udalosťami. Do akej miery Orwell čerpal z reality a do akej miery len na základe skúseností a pozorovania okolitého diania predpovedal nasledujúci vývoj, zostáva otázkou.

Naša súčasná doba a kontext, v ktorom sa nachádzame, už pokročila natoľko, že sa vymyká z predstavy ktoréhokoľvek človeka z polovice 20. storočia. Mnohé z Orwellových varovaní však ostávajú viac než aktuálne. Demokratická spoločnosť vo väčšine sveta nemusí znamenať, že neexistuje žiadny Veľký brat, ktorý by nás sledoval. Práve strata súkromia, cielená reklama, sofistikovaná kontrola a potenciálna (alebo už práve dejúca sa) manipulácia prostredníctvom technológií, globálnej siete a umelej inteligencie, sú problémy, ktoré nikdy neboli aktuálnejšie, než dnes.

Problémy, na ktoré Orwell upozorňoval, sa transformovali do novej podoby a menia sa každým dňom. Ako správne podotkol Erich Fromm v doslove za Orwellovým románom – najväčšou chybou bude, ak čitateľ pochopí 1984 len ako ďalší opis Stalinovho barbarského režimu. Namiesto toho si musíme uvedomiť, že sa týka nás.

Obálka knihy 1984

