Nový knižný seriál na pokračovanie - Časť prvá: I. Kadlečík - Malé prelúdiá

Práve čítate prvé riadky môjho nového seriálu na pokračovanie. Predstavím vám v ňom knihy, ktoré ovplyvnili moje formovanie, sú pre mňa dôležité a prínosné alebo vo mne len zanechali príjemný dojem a chcem sa s vami o ne podeliť.

Na facebooku medzi hudobníkmi a hudobnými fanúšikmi práve beží výzva zdieľania desiatich obľúbených hudobných albumov. Povedal som si, že by nebolo zlé vytvoriť podobnú vec pre milovníkov literatúry. A to akejkoľvek – nebudem sa tu totiž venovať iba beletrii, ale zabrúsim aj do poézie či populárno-náučnej literatúry. Zároveň budem vďačný za vaše reakcie, vlastné zážitky z kníh ale aj nové odporúčania.

Pustime sa teda do toho!

Časť prvá

Ivan Kadlečík – Malé prelúdiá

Ivan Kadlečík - Malé prelúdiá (http://www.stepnyvlk.sk/Ivan-Kadlecik-Male-preludia-d6667.htm)

Len málokomu sa podarí opísať slovami hudbu tak, že z nej máte ešte väčší alebo prinajmenšom porovnateľný zážitok, ako keby ste ju počúvali. Ivan Kadlečík bol jedným z tých, ktorí svoje spisovateľské majstrovstvo ovládali naozaj výborne. Okrem toho, že bol prozaikom, básnikom, esejistom a novinárom, časť života pôsobil aj ako organista a jeho lásku k hudbe a predovšetkým k tomuto kráľovskému nástroju môžeme skrz slová pochopiť v jeho početnom diele.

Útla knižka Malé prelúdiá je súborom krátkych kontemplatívnych kusov, ktoré potešia vašu dušu. Lyrickosť a hudobná hra so slovami je prítomná v celom texte. Čítať Kadlečíka je ako počúvať a cítiť vibrácie Bachovej hudby niekde v zabudnutej dedinke uprostred lesa a zimy.

K tvorbe tohto slovenského spisovateľa som sa dostal už na gymnáziu vďaka pani učiteľke slovenčiny. Tá mi požičala Kadlečíkovu Iskru v studenej pahrebe so slovami: „Toto sa ti bude páčiť.“

Čítali ste aj vy Kadlečíkovu tvorbu? Zaujal vás tento článok alebo poznáte podobnú literatúru iného autora? Podeľte sa o svoje dojmy a tipy komentároch.